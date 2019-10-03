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    Акмолинские полицейские поздравили ветеранов с Международным днем пожилых людей

    3 Октября 2019, 04:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские поздравили от имени министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева своих ветеранов с Международным днем пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    «Традиционно 2 октября в рамках празднования Дня пожилых людей проходит чествование ветеранов органов внутренних дел, отдавших большую часть своей жизни службе в правоохранительных органах. В настоящее время ветеранская организация департамента полиции Акмолинской области объединяет более 3 тыс. ветеранов, в их числе 2 участника Второй мировой войны, 8 тружеников тыла, 35 воинов-интернационалистов, 12 ветеранов с ограниченными возможностями, 8 вдов участников ВМВ. Каждый из них получит поздравления в праздничные октябрьские дни в своих городах и районах», - рассказали в ведомстве.

    Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Берик Билялов сердечно поздравил ветеранов с праздником, пожелал крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также отметил заслуги старшего поколения

    «От лица министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, заместителя министра Алексея Калайчиди и председателя Казахстанского совета ветеранов органов внутренних дел Умурзака Болсамбекова акмолинских ветеранов с праздником поздравили делегаты IX очередной отчетно-выборной конференции ОО «Казахстанская организация ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии». Много теплых слов было сказано в адрес старшего поколения в этот день. Стражи порядка благодарили ветеранов за неоценимый опыт и профессиональное мастерство, которые они бескорыстно передают молодым сотрудникам. Присутствующие приняли поздравления председателя Совета ветеранов Акмолинской области Госмана Толегула, генерал-майора милиции в отставке Владимира Рыбинского, председателя Совета ветеранов ОВД и НГ Акмолинской области Даутбека Нургалиева», - добавили в ведомстве.

    Перед участниками праздничной встречи выступила творческая группа департамента полиции Акмолинской области с концертной программой.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Память МВД РК
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