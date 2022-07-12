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    Акмолинские полицейские помогли водителю, у которого случился приступ

    12 Июля 2022, 23:40

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудников Бурабайского районного отдела полиции поблагодарили за помощь водителю, которому стало плохо за рулем, а также пассажирам авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 10 июля около 13:00 на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск» водителю автомашины марки «Nissan Maxima» внезапно стало плохо: у мужчины случился приступ, его сковало судорогами. Он стал терять сознание. Девушка, сидевшая позади водителя, попыталась привести его в чувства, пока другая звонила на пульт 102.

    «Пассажиры попросили помощи у стражей порядка. Сотрудники Центра оперативного управления отдела полиции Бурабайского района, передав информацию о случившемся экипажу автопатруля «Тулпар 9», всё время были на связи с пассажирами и попытались их успокоить. Полицейские объяснили, что нужно делать в сложившейся ситуации: включив аварийный сигнал, попытаться снизить скорость и остановить автомобиль. Сидевший рядом с водителем мужчина взял руль в свои руки. К счастью, всё обошлось. Водителю стало лучше. Автомобиль удалось остановить», - поделились в ведомстве. Подоспевшие сотрудники батальона патрульной полиции доставили водителя автомашины в ближайшую больницу в Буландынском районе, где ему оказали помощь. А пассажиров авто отвезли на вокзал, откуда они уехали домой в столицу. Жительница столицы сердечно поблагодарила сотрудников ЦОУ, дежуривших в этот день, в особенности инспектора-дежурного видеонаблюдения старшего лейтенанта Бекжана Оспанова, а также сотрудников БПП капитана полиции Куаныша Умбетова и старшего лейтенанта Нуржана Жабина за помощь.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП МВД РК
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