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    Акмолинские полицейские навестили подшефную школу-интернат

    15 Декабря 2020, 14:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан акмолинские полицейские навестили учащихся специальной школы-интерната №4 города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Начальник управления кадровой политики, подполковник полиции Елкебек Аубакиров поздравил руководство школы и учащихся с предстоящим праздником.

    «Для детей, имеющих особые образовательные потребности, по инициативе руководителя ФСО «Динамо» Виктора Букреева стражи порядка приготовили небольшие подарки. ФСО «Динамо» на протяжении нескольких лет оказывает поддержку подшефным школам», - рассказали в ведомстве.

    Директор образовательного учреждения Алтын Мустафинова поблагодарила полицейских за отзывчивость и участие в жизни особенных детей. Юные воспитанники интерната были рады полезным развивающим подаркам.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Благотворительность МВД РК
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