Акмолинские полицейские «накрыли» притон в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские «накрыли» притон в Кокшетау и поставили на учет 29 проституток, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В течение трех дней совместными силами подразделений по криминальной, административной полиции и миграционной службы в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Стоп, трафик» на территории региона проведен ряд рейдовых мероприятий. Специально созданными мобильными группами проверены промышленные объекты, территории сельских хозяйств, увеселительные заведения, банно-гостиничные комплексы.

«В результате принятых мер в Кокшетау был выявлен факт организации или содержания притона и сводничества. Будучи администратором одной из саун областного центра, 40-летняя женщина предоставляла клиентам девушек для оказания интимных услуг. Также в ходе спецоперации, выявлено и пресечено 9 фактов приставания в общественных местах. Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 449 КРКоАП. По итогам проведенных рейдовых мероприятий дополнительно на учет поставлено 29 девушек, оказывающих интимные услуги», - рассказали в ведомстве.

Акмолинские стражи порядка также предупредили граждан, как не стать жертвами торговли людьми, незаконного лишения свободы, трудового или сексуального рабства.