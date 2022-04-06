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    Акмолинская спортсменка выиграла международный турнир по дзюдо

    6 Апреля 2022, 19:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Не было равных Анастасии Маяковой на международной арене, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В городе Талдыкорган завершился международный турнир по дзюдо. На татами вышли 260 мужчин и женщин из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

    Спортсменка из Акмолинской области Анастасия Маякова в весовой категории 70 кг провела четыре схватки и стала чемпионкой турнира.

    Девушка тренируется под руководством Асылбека Шаханова и Турсынбая Токкужинова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Алматинская область Спорт Регионы Казахстана
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