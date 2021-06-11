Акмолинская молодежь посещает сакральные места Туркестана

КОКШЕТАУ-ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в рамках проекта «TÁÝELSIZ JASTAR KERÝENI» для молодежи Акмолинской области, в числе которой активисты, волонтеры и сотрудники различных учреждений организована поездка в один из самых известных культурно-исторических и сакральных центров тюркоязычного мира - город Туркестан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Экскурсия включает в себя целую программу, состоящую из посещения сакральных мест, достопримечательностей города, обзора новых архитектурных объектов, парада талантов «Звездный вечер», а также посещения Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи.

«Город Туркестан, расположившийся посреди засушливых степей Казахстана – настоящий подарок истории туристической отрасли. Я уверена, что посещая сакральные места, участники проекта получат для себя много полезной информации, пообщаются с коллегами из других городов, а также зарядятся массой положительных эмоций. Мы очень рады, что нам предоставилась возможность посетить это святое место», – поделилась руководитель молодежного ресурсного центра Акмолинской области Мансия Есекеева.

Проект является одним из многочисленных проектов, реализуемых для молодежи Акмолинской области в юбилей независимости.