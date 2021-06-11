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    Акмолинская молодежь посещает сакральные места Туркестана

    11 Июня 2021, 09:54

    КОКШЕТАУ-ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в рамках проекта «TÁÝELSIZ JASTAR KERÝENI» для молодежи Акмолинской области, в числе которой активисты, волонтеры и сотрудники различных учреждений организована поездка в один из самых известных культурно-исторических и сакральных центров тюркоязычного мира - город Туркестан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Экскурсия включает в себя целую программу, состоящую из посещения сакральных мест, достопримечательностей города, обзора новых архитектурных объектов, парада талантов «Звездный вечер», а также посещения Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи.

    «Город Туркестан, расположившийся посреди засушливых степей Казахстана – настоящий подарок истории туристической отрасли. Я уверена, что посещая сакральные места, участники проекта получат для себя много полезной информации, пообщаются с коллегами из других городов, а также зарядятся массой положительных эмоций. Мы очень рады, что нам предоставилась возможность посетить это святое место», – поделилась руководитель молодежного ресурсного центра Акмолинской области Мансия Есекеева.

    Проект является одним из многочисленных проектов, реализуемых для молодежи Акмолинской области в юбилей независимости.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Туркестанская область Туризм История Казахстана Молодежь 30 лет Независимости
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