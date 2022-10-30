Акмолинка успешно реализует проект «Корова на балконе»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Проект с необычным названием «Корова на балконе» реализует жительница села Карабулак Акмолинской области, глава СПК «АР-АЙ» Гульмайра Баймакова. Подробнее о нем предпринимательница рассказала участникам форума «Роль женщины в развитии страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Можно ли, живя в городе, иметь свежее парное молоко, сметану и творог? Оказывается, можно. Именно такой проект под названием «Корова на балконе» реализуется вот уже третий год в Акмолинской области.

«Как-то на одном мероприятии ко мне подошла женщина и сказала: помогите нам, с аулом нет связи, но нам нужно натуральное молоко, масло, сметана. Очень долго думала, как это реализовать. А потом увидела в России проект «Корова на балконе». И в 2020 году запустила его у нас», - отметила Г. Баймакова.

Как работает проект? Инвестором является городская жительница, которая покупает корову и отправляет ее в управление сельской женщине.

«Сельская женщина в течение шести лет берет в аренду корову у горожанки. То есть она шесть лет за ней ухаживает, доит, заготавливает сено, пасет. Это ее обязанность. Между городской и сельской женщинами заключен договор. Что получает городская женщина? Мы предлагали ей ежедневно 3 литра парного молока, но это слишком много, поэтому остановились на такой схеме. С мая по октябрь каждую неделю городской жительнице привозят домой 2 кг творога, 1 кг сметаны, 3 литра парного молока, 3 литра – обезжиренного молока и 10 литров сыворотки. Честно говоря, городские даже не успевают это все перерабатывать, делают запасы на зиму», - сказала предпринимательница.

Г. Баймакова видит в этом три плюса: первый - городская жительница имеет экологически чистую продукцию, второй – отсутствие инфляции, тогда как цена на молоко и продукты из него растет каждый день, третий – развитие животноводства на селе.

«Мы договорились с фермерским хозяйством, оно обеспечивает корову бесплатно сеном, ветобслуживание и обучение также бесплатно», - добавила Г. Баймакова.

В проекте уже участвуют несколько жителей Степногорска. По словам Г. Баймаковой, все они довольны.



