16 Октября 2022, 02:07

Акмолинка прошла по ссылке в Instagram и лишилась более 5 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенники обманули акмолинку и выманили 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Очередное заявление жительницы Акмолинской области, пострадавшей от действий интернет-мошенников, поступило в управление полиции города Кокшетау 11 октября. По словам заявительницы, в сентябре в социальной сети Instagram ее внимание привлек пост о возможности приумножения капитала и получении дивидендов. Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую анкету, акмолинка зарегистрировалась в программе и практически сразу к ней на телефон поступил звонок от предполагаемого консультанта.

В течение дня аферисты всячески убеждали заявительницу в необходимости выполнять все инструкции и переводить денежные средства. Сама же женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут быть мошенники возникали неоднократно, однако аферисты настолько владели умением убеждать и словно загипнотизировали ее. При этом на вопросы о легальности данной программы аферисты предоставляли документы с реквизитами. Для того, чтобы перевести требуемые суммы, заявительница использовала накопления, находящиеся на депозите, взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке. Общая сумма, которая была переведена мошенникам, составила более 5 млн тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество». В рамках первоначальных следственных действий изъяты переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки. Расследование продолжается.

Полицейские призывают акмолинцев быть бдительными: основными видами интернет-мошенничеств являются подача фейковых объявлений в интернет-ресурсы и внесение потерпевшими предоплаты за несуществующий товар – 94 факта, оформление кредитов и онлайн-займов.

В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят доверчивым гражданам и представляются сотрудниками банка. Также имеют место факты, где представляются сотрудниками полиции, которые якобы проводят совместные мероприятия с банком и беспокоятся об их банковских операциях. Они звонят с подставных номеров и угрожают уголовным преследованием.

Стражи порядка в очередной раз рекомендуют жителям и гостям Акмолинской области ни в коем случае не передавать ССV-коды и номера банковских карт, не скачивать по указанию лже-представителей банков приложения удаленного доступа. Если же кто-то стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банков, заблокировать банковскую карту и сообщить в полицию.