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    Акмолинка пострадала от эскалатора в Кокшетау

    21 Апреля 2023, 20:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пенсионерке из города Щучинска, нога которой застряла в эскалаторе центрального рынка города Кокшетау, теперь предстоит лечение в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 21 апреля полицейским поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой многопрофильной областной больницы обратилась 67-летняя жительница города Щучинска с диагнозом «Открытый перелом 1-2, 4 пальцев левой стопы». Травму женщина получила при спуске на эскалаторе.

    «Как пояснила акмолинка, когда она пыталась поднять упавшую впереди нее на эскалаторе женщину, ее нога попала в пространство между ступеньками», - пояснили в ведомстве.

    В пресс-службе многопрофильной областной больницы дали комментарии по поводу состояния пострадавшей.

    «21 апреля в 14.00 бригадой скорой помощи в травмпункт областной больницы была доставлена пациентка, 1956 г.р. Женщина получила травму на центральном рынке Кокшетау в результате попадания ноги в механизм эскалатора. В травмпункте областной больницы пациентка была осмотрена врачом-травматологом, оказана первая помощь, произведена вакцинация, обработка ран, выставлен диагноз «Тяжелая травма стопы, открытый субкапитальный перелом 2,3,4 плюсневых костей со смещением, обширная скальпированная рана левой стопы». Пациентка по согласованию с заведующим отделением ожогов и реконструктивной хирургии многопрофильной городской больницы №1 г. Астаны Павлом Кутниковым была направлена для дальнейшего лечения в их клинику. Планируется проведение реконструктивной операции, закрытие дефектов кожными лоскутами», - поделились в ведомстве.

    По словам медиков больницы, общее состояние пациентки средней степени тяжести, стабильное. Она находится в сознании.

    Акмолинские полицейские начали проверку по факту произошедшего.

    Как сообщалось ранее, мужчину столкнули с эскалатора в торговом доме в Караганде.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия
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