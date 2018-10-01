Акмолинец стал чемпионом международного турнира по боксу в Минске
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинский мастер кожаной перчатки Сабыржан Бекбергенов завоевал золотую медаль на международном турнире в столице Беларуси. Также Мақжан Бекзат стал серебряным призером, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.
В Минске завершился XVI Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Участниками события стали боксеры из 19 стран мира. Финальные поединки завершились во Дворце спорта «Уручье».
Сабыржан Бекбергенов в решающем поединке выиграл у израильтянина Мирослава Капулера единогласным решением судей и стал чемпионом в весовой категории 69 килограмм.
Мақжан Бекзат в весе 56 кг стал серебряным призером, уступив в финале Иорхану Родригесу (Франция) со счетом 5:0.
Ранее Темиртас Жусупов (52 кг), уступив спортсмену из Англии, завоевал бронзовую медаль.
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