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Акмолинец стал чемпионом международного турнира по боксу в Минске

15 Октября 2018 20:22 130
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Акмолинец стал чемпионом международного турнира по боксу в Минске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинский мастер кожаной перчатки Сабыржан Бекбергенов завоевал золотую медаль на международном турнире в столице Беларуси. Также Мақжан Бекзат стал серебряным призером, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

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В Минске завершился XVI Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Участниками события стали боксеры из 19 стран мира. Финальные поединки завершились во Дворце спорта «Уручье».
Акмолинец стал чемпионом международного турнира по боксу в Минске 

Сабыржан Бекбергенов в решающем поединке выиграл у израильтянина Мирослава Капулера единогласным решением судей и стал чемпионом в весовой категории 69 килограмм.

Мақжан Бекзат в весе 56 кг стал серебряным призером, уступив в финале Иорхану Родригесу (Франция) со счетом 5:0.

Ранее Темиртас Жусупов (52 кг), уступив спортсмену из Англии, завоевал бронзовую медаль.

 

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Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область,
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