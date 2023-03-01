Акмолинец украл 20 млн тенге у соседки

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Акмолинца, похитившего 20 млн тенге у соседки, задержали в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Крупную квартирную кражу полицейские зарегистрировали 26 февраля в Косшы. Согласно заявления потерпевшей, 20 млн тенге она копила на протяжении года и хранила в спальной комнате. В день кражи ни самой заявительницы, ни других членов семьи дома не было, при этом, согласно проведенному осмотру места происшествия, следов взлома не обнаружено: злоумышленник проник в дом, используя дубликат ключей.

«Факт кражи полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 УК РК «Кража» и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате принятых мер, на следующий день сотрудниками отдела криминальной полиции Косшы на территории Караганды был задержан сосед заявительницы. В настоящее время часть похищенных денежных средств изъята. На период следствия мужчина задержан», - сообщили в полиции.



