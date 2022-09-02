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    Акмолинец совершил ДТП на угнанном авто

    2 Сентября 2022, 21:50

    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские проводят досудебное расследование дела, в котором житель области на угнанном авто совершил ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    1 сентября в отдел полиции Атбасарского района поступило заявление 29-летнего жителя города Атбасара о том, что его коллега путем свободного доступа с парковочной стоянки ТОО, где они работают, совершил угон его автомобиля «ВАЗ-21120».

    Ключи от машины заявитель оставил в салоне, этим воспользовался злоумышленник. Однако далеко уехать 37-летнему акмолинцу не удалось. На одной из улиц Атбасара он, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с грузовым автомобилем «Урал».

    В результате ДТП он был доставлен в районную больницу. Ведется досудебное расследование по части первой статьи 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область ДТП Происшествия Транспорт
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