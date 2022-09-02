Акмолинец совершил ДТП на угнанном авто

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские проводят досудебное расследование дела, в котором житель области на угнанном авто совершил ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 сентября в отдел полиции Атбасарского района поступило заявление 29-летнего жителя города Атбасара о том, что его коллега путем свободного доступа с парковочной стоянки ТОО, где они работают, совершил угон его автомобиля «ВАЗ-21120».

Ключи от машины заявитель оставил в салоне, этим воспользовался злоумышленник. Однако далеко уехать 37-летнему акмолинцу не удалось. На одной из улиц Атбасара он, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с грузовым автомобилем «Урал».

В результате ДТП он был доставлен в районную больницу. Ведется досудебное расследование по части первой статьи 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Фото: polisia.kz