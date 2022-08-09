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    • Акмолинец погиб в ДТП на трассе в Акмолинской области

    9 Августа 2022 16:54

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП, произошедшем на трассе в Акмолинской области, один человек погиб, другой госпитализирован с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 8 августа 2022 года в 15:25 часов на 1085-м км автодороги «Екатеринбург - Алматы» 64-летний житель села Владимировка Сандыктауского района, водитель автомашины марки «Mercedes-Benz», двигаясь в направлении города Нур-Султана, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Volkswagen Touareg» под управлением 33-летнего жителя города Рудный Костанайской области.

    «В результате ДТП водитель автомашины марки «Mercedes-Benz» от полученных травм скончался на месте происшествия, а пассажир автомашины с различными травмами был доставлен в Центральную районную больницу Астраханского района», - сообщили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 УК РК.

    Акмолинские полицейские призвали водителей соблюдать ПДД, связанными с выездом на встречную полосу.

    «Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего, при столкновении транспортных средств, возрастает сила удара, и это приводит к самым тяжким последствиям», - пояснили в ведомстве.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #ДТП #Происшествия
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