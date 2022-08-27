Акмолинец незаконно выловил 100 кг карпа

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники отдела природоохранной полиции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на недопущение и пресечение фактов браконьерства, а также профилактику и выявление правонарушений и экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализации рыб и рыбных ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 27 августа в 07:30 часов утра, при проведении рейдовых мероприятий района Біржан-сал, вблизи водоема Джукей, на автодороге «Щучинск-Степняк-Валиханово» была остановлена автомашина «Lada Granta», под управлением 39-летнего жителя Щучинска.

При осмотре салона автомобиля было изъято 100 кг рыбы семейства «карп», 7 кг карася, резиновая лодка, четыре сети китайского производства.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по пункту шестому части третьей статьи 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов».

Кроме того, 24 августа на территории охотничьего хозяйства «Кос Копа» Целиноградского района сотрудниками полиции был установлен 42-летний местный житель, который на реке Нура устанавливал запрещенные предметы для лова рыбы.

В отношении правонарушителя составлен административный материал по части первой статьи 383 КоАП РК.

В этот же день сотрудниками группы природоохранной полиции ОП Бурабайского района во время проведения рейдовых мероприятий по озерам региона был обнаружен факт административного правонарушения по статье 383 КРКоАП «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных».









Фото: polisia.kz















