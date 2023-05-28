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      Акмолинская область

    Акмолинец незаконно приватизировал коммунальную квартиру

    28 Мая 2023, 19:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Незаконную приватизацию 2-комнатной квартиры из коммунального жилищного фонда выявили в ходе проверки в Целиноградском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, прокуратурой Целиноградского района была проведена проверка отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства района.

    Так, исходя из жилищного законодательства, граждане РК не могут приватизировать жилище из государственного жилищного фонда, если они произвели отчуждение жилища, принадлежавшего им на праве собственности, в течение последних пяти лет до момента обращения на приватизацию.

    «В ходе проверки установлено, что, вопреки вышеуказанному требованию, гражданин Н. произвел отчуждение квартиры в 2018 году, при этом в 2021 году приватизировал 2-комнатную квартиру в районном центре Целиноградского района», - сообщили в ведомстве.

    Прокуратура вынесла акт прокурорского надзора, на основании которого договор приватизации был расторгнут. В жилищный фонд Целиноградского района была возвращена квартира с балансовой стоимостью более 4,5 млн тг.

    Как добавили в ведомстве, виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Борьба с преступностью
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