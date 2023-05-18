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      Акмолинская область

    Акмолинцы вымогали деньги у своего знакомого

    18 Мая 2023, 20:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области злоумышленники вымогали деньги у своего знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    17 мая в управление полиции Кокшетау поступило заявление о факте вымогательства от жителя областного центра. По показаниям потерпевшего, ранее знакомые лица, отобрав у него мобильное устройство, оформили на его имя кредит, а в настоящее время вымогают у заявителя денежные средства.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены лица, причастность которых к преступлению проверятся. Выясняются иные обстоятельства дела.

    Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.194 УК РК «Вымогательство».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Криминал
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