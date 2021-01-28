Акмолинцы получили благодарственные письма от Елбасы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 1000 ативистов: доверенных лиц, членов предвыборных штабов, активных участников избирательного процесса по подготовке и проведению выборов в маслихаты и Мажилис Парламента РК были награждены благодарственными письмами председателя партии «Nur Otan» Н.А.Назарбаева в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

Благодарственные письма от имени Елбасы были вручены в ДК «Достар» с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.

В приветственной речи общественный деятель, академик Академии наук РК Сагинтай Елюбаев особо отметил, что за партию «Nur Otan» на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней отдали свои голоса сотни тысяч людей. 71,09% казахстанцев проявили доверие к партии.

«Это убедительная победа, которая наглядно демонстрирует авторитет Елбасы и его неоценимый вклад в развитие независимого Казахстана. Благодаря ответственному подходу к работе, грамотным слаженным действиям всех, кто отвечал за подготовку и организацию выборов, избирательный процесс прошел на высоком уровне», - подчеркнул С. Елюбаев.

Всего, по информации ведомства, в регионе было зарегистрировано 58 кандидатов в депутаты областного маслихата и 1444 наблюдателей, а также 20 предвыборных штабов партии «Nur Otan».

«В связи с угрозой распространения пандемии коронавируса многие мероприятия проводились в формате онлайн, но также были организованы встречи с населением с соблюдением санитарных мер безопасности. Проводилась акция «От двери к двери», экспромт-встречи, встречи в форме канвассинга с участием доверенных лиц кандидатов. Масштабную агитационную работу среди молодёжи провело молодежное крыло «Jas Otan», - рассказала пресс-секретарь акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Динара Дуйсен.

В предвыборных общественных приемных велась обработка телефонных звонков, обращений, поступающих вопросов, предложений и пожеланий избирателей. В общей сложности было проведено более 570 приемов, поступило более 3000 обращений. Все они проанализированы и будут исполнены в полной мере.

«Благодарственное письмо Елбасы – это высокая оценка деятельности каждого, кто принимал участие в выборах, которая придает новые силы для дальнейшей работы. Победа партии «Nur Otan» - кредит доверия избирателей к будущему, предстоящему пятилетнему периоду. Это большая ответственность, мы все будем работать мобилизованно, чтобы оправдать эту победу. Ведь главная цель партии «Nur Otan» - повышение благосостояния народа», - отметил С. Елюбаев.

Всего по Акмолинской области благодарственными письмами награждены более 1000 активистов.



