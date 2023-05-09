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      Акмолинская область

    Акмолинцы отметили День Победы возложением цветов и праздничным концертом

    9 Мая 2023, 18:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошла торжественная церемония возложения цветов к памятникам Героев СССР и Вечному Огню. Позже жителей и гостей областного центра ждал праздничный концерт на центральной площади Абылай хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Церемонию возложения цветов возглавил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, который в сопровождении почетного караула проследовал к памятнику Героя Советского Союза академика Малика Габдуллина, бюсту дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, а после по Аллее Славы к Вечному огню.




    Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

    «Сегодня мы отдаем дань героям, которые 78 лет назад остановили самую кровопролитную войну в истории человечества, втянувшую в свою орбиту 85 государств мира и забравшую миллионы жизней. Уверен, что мы счастливое поколение – поколение отцов-победителей! Живущие сегодня рядом с нами ветераны, а в Акмолинской области их осталось восемь, заслуживают всяческого внимания со стороны нас не только в день праздника, но и в повседневной жизни. Здесь, у Вечного огня, мы сегодня отдаем дань памяти павшим в той беспощадной войне, тем, кто сложил голову на поле брани, кто пропал на фронтах, кто не дожил до Великой победы. Мы живем в непростой геополитической ситуации. И в этих условиях, когда, к сожалению, конфликты и разногласия стали одной из примет современной действительности, очень важно беречь мир и согласие в нашей республике», - отметил в своей речи Е. Маржикпаев.


    Чуть позже на центральной площади Кокшетау вниманию гостей и жителей областного центра была представлена литературно-музыкальная композиция «Ұлы Жеңіске тағзым!».

    «В той войне человечество потеряло более 50 млн жизней, только из Казахстана на фронт ушло более 1 млн 800 тысяч человек, и почти половина не вернулась домой. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, наш народ внес бесценный вклад в общую победу, казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны. Из Акмолинской области было призвано более 90 тысяч человек, вернулись чуть более 37 тысяч. Акмолинцы воевали на всех фронтах, принимали участие в битве под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. 66 акмолинцев стали героями СССР и полными кавалерами Ордена Славы… Очень важно, чтобы чувство уважения и признательности оставалось не на словах, а бережно передавалось молодому поколению. Мы являемся свидетелями того, как число наших дорогих ветеранов редеет с каждым годом. Сегодня в Акмолинской области проживают только восемь ветеранов», - отметил в своей поздравительной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.


    Собравшихся ждал праздничный концерт, вместивший в себя несколько зарисовок из жизни известных героев-казахстанцев. Одна из них в исполнении актеров Казахского музыкально-драматического театра имени Ш. Хусаинова о Малике Габдуллине.

    Имя Героя СССР Малика Габдуллина для Кокшетау имеет особый смысл. На сегодняшний день в областном центре функционирует Музей имени Малика Габдуллина, в котором сохранены личные вещи, копии его трудов и фотографии легендарной личности. При музее создан клуб «Жас Ғабдуллиншілер». Всего по республике насчитывается 9 общеобразовательных школ, носящих имя Героя Советского Союза, где также созданы клубы юных габдуллинцев.

    Участники младших групп хореографических коллективов ДК «Кокшетау», клуба «Жас Ғабдуллиншілер» и молодежного ресурсного центра раздали в этот день жителям и гостям города Кокшетау 500 флажков, а также праздничную ленту «Жеңіс лентасы».

    Уже скоро кокшетауцев ждет вечерняя праздничная концертная программа «Ұлы Жеңіс әндері!». Гостями концерта станет военно-эстрадная группа «Нурсат» из города Щучинска.

    Добавим, что всего в Акмолинской области к 9 Мая запланировано около 600 мероприятий.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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