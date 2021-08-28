Акмолинцы активно участвуют в марафоне добрых дел

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается «Марафон добрых дел», проходящий под эгидой 30-летия Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Общенациональный проект объединил всех акмолинцев - в каждом регионе проходят благотворительные акции, направленные на поддержку малообеспеченных, многодетных семей, людей с особыми потребностями, детей в трудной жизненной ситуации, одиноких пожилых.

Эстафету неравнодушия «30 добрых дел» поддержали и сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области. Они посетили подшефный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Сандыктау, вручив ребятам подарки и современные книги для разного возраста – от сборников сказок до энциклопедий и альбомов о Казахстане.

Не забыли налоговики поблагодарить и руководство, воспитателей детского дома за доброе и чуткое отношение к воспитанникам, лишенным родительского тепла. В детдоме созданы все бытовые условия для проживания, обучения и воспитания детей, посещения разного рода секций и кружков по интересам. Маленькие хозяева по-настоящему радовались подаркам. В знак благодарности продемонстрировали свои таланты — творческие номера.

«Дети остались очень довольны. Уверены, что внимание к нашим ребятам воспитают веру в доброту. Спасибо департаменту государственных доходов за такой большой праздник для наших воспитанников», - поделилось руководство детского дома.

К слову, с начала года благотворительной помощью в регионе охвачено более 11 тыс. человек.