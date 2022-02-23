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Акмолинцев угощают куртом в честь Дня благодарности

23 Февраля 2022 15:00
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Акмолинцев угощают куртом в честь Дня благодарности

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Необычная акция «Алғыс Айтамын», в ходе которой акмолинцы получают курт, стартовала в канун Дня благодарности в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«День благодарности – яркий день единства и дружбы. Одна из задач этого праздника — воспитать дружелюбие, толерантность, уважение ко всем людям на планете. С каждым годом он становится все более популярным среди акмолинцев. Важность праздника понимает и молодое поколение», - отметили в управлении внутренней политики региона.

Инициатором акции выступили представительства РОО «Ассамблея жастары» по Акмолинской области совместно с областным молодежно-ресурсным центром и региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру».

В рамках акции организаторы на улицах города подходили к людям и, держа в вытянутой руке курт, предлагали стукнуться кулачками. Прохожие люди, также ударив в ответ кулачком, получали в открытой ладони в знак благодарностикурт, упакованный в защитную пленку.

В ходе акции жители рассказали свои мнения о предстоящем Дне благодарности, а также передали слова благодарности накануне этого события.

«Конечно, в этот день мы испытываем благодарность и к нашим родителям, друзьям, близким, которые находятся рядом с нами каждый день. Благодарение – очень хорошее дело. Особую благодарность хочу выразить правоохранительным органам, которые во время январских событий в самые сложные моменты для Казахстана, рискуя жизнью, были на страже порядка, тем самым давая возможность чувствовать себя в безопасности», - отметил житель областного центра Данияр.

Как добавили в УВП, в рамках акции жителям города было роздано 500 штук курта. Акция будет продолжаться в течение недели.


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#Акмолинская область   #Соотечественники   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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