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Акмолинцев предупредили о возможном надвигающемся урагане

Автор:  
Оксана Матасова
6 Сентября 2022, 00:29
Акмолинцев предупредили о возможном надвигающемся урагане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жителей Акмолинской области предупредили о возможном надвигающемся урагане и призвали не разжигать костры и быть осторожнее во время прогулок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К жителям региона обратился заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым, который сообщил о том, что, по сведениям «Казгидромет», 6-7 сентября на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на севере, западе области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Возможен шторм.

«В связи с этим просим жителей региона не разжигать костры до тех пор, пока не будет уверенности в том, что ветер стих. Проявите меры безопасности при штормовом предупреждении, держите окна и двери домов и чердачных помещений закрытыми. Если вы оказались на улице во время урагана, держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов. Убедитесь, что вашему автотранспорту не угрожает опасность падения деревьев», - обратился к общественности спасатель.

Кроме того, по словам начальника ДЧС региона, нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, так как через несколько минут может возникнуть новый его порыв.

«Берегите себя и своих близких, а при чрезвычайных ситуациях звоните на единый номер 112», - резюмировал спикер.

Между тем, штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана.


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