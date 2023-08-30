Акмолинцев наградили в канун Дня Конституции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Встреча «Адал азамат – Әділетті Қазақстанның тірегі», посвященная Дню Конституции, прошла в Акмолинской области. В обсуждении приняли участие представители общественности региона, судебной системы, неправительственные организации, Совет аксакалов, Совет матерей и многие другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил присутствующих с Днем Конституции.

«Год назад мы стали свидетелями и участниками общенационального референдума по поправкам в Конституцию, оказавшим масштабные и значимые изменения на будущее страны, а также заложившим прочный фундамент по построению «Справедливого Казахстана». Наша страна встала на путь коренных преобразований, провозгласила приоритетами закон, защиту интересов, прав и свобод граждан. Важно, чтобы каждый из нас осознавал значимость Конституции, заложенные в Основном законе страны ценности, знал свои конституционные права, свято чтил и выполнял конституционные обязанности, внося свой посильный вклад в дальнейшее укрепление государства», - отметил, открывая мероприятие, глава региона.

Как осуществляется защита прав акмолинцев, присутствующим рассказала представитель уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан по Акмолинской области Динара Таженова.

«В текущем году в адрес представителя поступило свыше 200 как устных, так и письменных обращений. Кроме того, были приняты более 100 человек. Ежедневно акмолинцам также даются разъяснения по телефону. По итогу мониторинга медико-социальных учреждений региона были внесены 109 рекомендаций. Даны около 40 рекомендаций в местные госорганы, в том числе и по защите прав лиц с инвалидностью. Имеется около 20 положительных решений», - отметила Д. Таженова.

Уполномоченный по правам ребенка в Акмолинской области Асем Асаинова более подробно остановилась на проблемах детей, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Это и социально-бытовые вопросы, и случаи насилия, агрессии, жестокого обращения с детьми.

По словам спикера, с 1 сентября в Акмолинской области заработает центр поддержки семьи.

«Цель ресурсного центра поддержки семьи – урегулировать конфликты, возникающие у родителей во время расторжения брака, для поддержки здоровой психоэмоционального состояния их детей. В новом проекте психологи, медиаторы ресурсного центра поддержки семьи принимают участие в делах, касающихся определения места жительства несовершеннолетних, установление порядка, графика общения детей, дела об установлении отцовства и взыскании алиментов. Работа наших специалистов нацелена не на облегчение проведения судебных дел, а на достижение решения конфликтных ситуаций, подписание медиативных соглашений», - пояснила А. Асаинова.

Внимание было уделено и защите прав социально уязвимых слоев населения.

«Наша область может послужить примером для всей страны. Именно у нас создан институт Советников акимов по правам социально уязвимых категорий граждан, которого нет в республике. Доказательством тому является обеспечение 100% инклюзивной среды и создание условий для занятий спортом. Один из ярких примеров - двукратный чемпион мира – Давид Дегтярев», - поделился внештатный советник акима области по правам социально уязвимых категорий граждан в Акмолинской области Василий Шиманский.

Специальный гость встречи - внештатный советник акима Акмолинской области по вопросам физической культуры и спорта Сергей Цырульников рассказал о своих социальных проектах. Один из них – «100 аулов».

«Мы ездим по районам не только Акмолинской области, но и по всему Казахстану, обеспечивая сельские школы инвентарем. Работа проводится большая. В аулах я замечаю острый дефицит общения у нашей молодежи. Наша молодежь воспитывается через соцсети, телевидение. Она, как губка, впитывает все. И если сейчас мы не будем вмешиваться и направлять нашу молодежь на правильный путь, в будущем будут проблемы», - отметил С. Цырульников.

Еще один его социальный проект - «Интеллектуальный класс-конструктор», в котором предусмотрены инклюзивные зоны.

В завершение встречи был награжден ряд акмолнцев, принимающих активное участие в общественно-политической и культурной жизни области и страны. Среди них и главный спасатель водолазно-спасательного отделения города Кокшетау оперативно-спасательного отряда ГУ «ПС и СПС» департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Болат Батыков. В составе спасательного подразделения с начала текущего года он 42 раза выезжал на аварийно-спасательные и неотложные работы, из них 18 раз - на поисково-спасательную помощь. При этом были спасены 10 человек, среди которых трое детей.

Дипломы и памятные подарки также из рук акима получили победители регионального конкурса «Еңбек жолы».

Добавим, что в рамках празднования Дня Конституции в регионе прошло сразу несколько мероприятий. Акмолинским областным судом была организована встреча «Роль Конституции Республики Казахстан в обеспечении стабильности и развитии казахстанского общества», а по инициативе Кокшетауского университета им. Ш.Уалиханова прошла конференция на тему «Исторический путь развития Конституции Республики Казахстан». Кроме того, в КГУ «Қоғамдық келісім» при управлении внутренней политики Акмолинской области проведено заседания круглого стола на тему «Ата Заң – мемлекет қазығы» с участием представителей этнокультурных объединений и общественных структур региональной Ассамблеи народа Казахстана.

В области также запланировано проведение нескольких спортивных мероприятий ко Дню Конституции. 30 августа на набережной озера Копа жителей и гостей областного центра ждет праздничная программа «Оркестрлер кеші» с участием солистов Акмолинской областной филармонии им. Укили Ыбырая.