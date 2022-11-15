Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ гражданской супруги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель Акмолинской области подозревается в намеренном заражении гражданской супруги вирусом иммунодефицита человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В июле сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД выявили ВИЧ-положительный статус у жительницы Астаны. В ходе проверки эпидемиологического окружения установлено, что женщина проживает в гражданском браке с жителем одного из районов Акмолинской области, который является ВИЧ-инфицированным с 2014 года и состоит на диспансерном учете в Акмолинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

По показаниям женщины, гражданский супруг скрыл от нее наличие ВИЧ-инфекции.

Отдел полиции по данному факту проводит досудебное расследование по ч.2 ст.118 УК РК «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.





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