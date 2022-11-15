Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ гражданской супруги

15 Ноября 2022, 18:52
Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ гражданской супруги
15 Ноября 2022, 18:52

Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ гражданской супруги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель Акмолинской области подозревается в намеренном заражении гражданской супруги вирусом иммунодефицита человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В июле сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД выявили ВИЧ-положительный статус у жительницы Астаны. В ходе проверки эпидемиологического окружения установлено, что женщина проживает в гражданском браке с жителем одного из районов Акмолинской области, который является ВИЧ-инфицированным с 2014 года и состоит на диспансерном учете в Акмолинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

По показаниям женщины, гражданский супруг скрыл от нее наличие ВИЧ-инфекции.

Отдел полиции по данному факту проводит досудебное расследование по ч.2 ст.118 УК РК «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.


Фото из открытых источников

Новости по теме
Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
МВД проверит причастность полицейских Павлодарской области к торговле наркотиков
Читайте также
Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
Экопарк создадут в Астане
Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
В каких регионах Казахстана наблюдается рост рождаемости
Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
Эксперт в области международных коммуникаций прочитал лекцию столичным студентам
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору