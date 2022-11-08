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    Акмарал Науатбек стала чемпионкой мира по парадзюдо

    8 Ноября 2022, 20:45

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Акмарал Науатбек в весе 48 кг выиграла золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо. Акмарал в финале одержала победу над француженкой Ауриерес Мартинет Сандрин, которая является двукратным призером Паралимпийских игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    С 8-11 ноября в Баку проходит чемпионат мира по парадзюдо. В соревнованиях принимают участие 270 спортсменов из 41 страны мира. На чемпионате Казахстан представляют 18 спортсменов.

    Впервые в истории независимого Казахстана золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо завоевал казахстанец Олжас Оразалыулы в 2018 году в весе 60 кг.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Азербайджан
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