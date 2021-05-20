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    Акмарал Альназарова обсудила с экспертами ОБСЕ вопросы предотвращения насилия в отношении женщин

    20 Мая 2021, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Акмарал Альназарова приняла участие в совместном мероприятии ОБСЕ по вопросам недопущения и предотвращения насилия в отношении женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Организаторами встречи выступили Программа Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также Парламентская Ассамблея ОБСЕ.

    Эксперты поднимали проблемы формирования политики и методов борьбы с насилием по отношению к женщинам, оказания им поддержки и предотвращения случаев насилия. В ходе встречи шла речь и о необходимости принятия эффективных Законов по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек, а также качественной имплементации имеющихся механизмов противодействия проблеме.


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    ОБСЕ Сенат Общество
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