Аккредитовано 276 международных наблюдателей на выборы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На предстоящие 10 января 2021 года выборы депутатов Мажилиса и маслихатов аккредитовано 276 международных наблюдателей. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцоаа на заседании ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента открытия 22 октября 2020 года института международного наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан аккредитованы 86 наблюдателей от четырех международных организаций и пяти иностранных государств.

По состоянию на 22 декабря 2020 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры еще 190 наблюдателей от четырех международных организаций и 14 иностранных государств», - сказала А. Щегорцова.

По ее словам, от четырех международных организаций представлены кандидатуры 167-ми наблюдателей: в составе Миссии наблюдателей от СНГ – 142 наблюдателя; Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 9 наблюдателей; Ограниченной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 2 наблюдателя; Миссии наблюдателей от ШОС – 14 наблюдателей.

От 14 иностранных государств на аккредитацию представлены 23 кандидатуры, в том числе: от шести иностранных государств по одному наблюдателю - Азербайджанская Республика, Венгрия, Королевство Испания, Королевство Норвегия, Российская Федерация, Французская Республика; от семи иностранных государств по два наблюдателя - Республика Армения, Республика Индонезия, Республика Узбекистан, Турецкая Республика, Республика Индия, Республика Филиппины, Швейцарская Конфедерация; от Румынии – 3 наблюдателя.

По итогам доклада членами Центризбиркома принято Постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств. Таким образом, по состоянию на 22 декабря 2020 года аккредитовано 276 международных наблюдателей.