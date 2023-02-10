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    Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram восстановлены

    10 Февраля 2023, 18:21

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Корпорация Meta разблокировала в четверг аккаунты Дональда Трампа в сетях Facebook и Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Дональд Трамп еще не оставил ни одного сообщения на своих страницах в сетях Facebook и Instagram.

    Аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях были заблокированы два года назад после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. О восстановлении доступа к социальным сетям в Meta объявили несколько недель назад. В организации сообщили, что если Дональд Трамп вновь нарушит правила платформы, то его профили снова заблокируют.

    Twitter также восстановил аккаунт Дональда Трампа в ноябре. С тех пор он не написал ни одного поста на платформе.

    Дональд Трамп снова получил доступ к ключевым платформам для работы с избирателями и сбора политических средств в преддверии очередной попытки баллотироваться в президенты США в 2024 году.

    По состоянию на январь у него было 23 млн подписчиков в Instagram и 34 млн в Facebook.

    Фото: euronews.com

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    США Мировые новости
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