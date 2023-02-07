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    Акимы Жетысуской и Улытауской областей исключены из состава политсовета партии AMANAT

    7 Февраля 2023, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - XXV Съезд партии AMANAT проходит в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Делегаты утвердили повестку дня. Согласно программе, в ходе съезда утвердят предвыборную программу партии и список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

    Во время съезда было решено изменить состав Политсовета, в частности обсуждался вопрос по исключению акимов Жетысуской и Улытауской областей из состава политсовета партии.

    «Предлагается вопрос об исключении из состава политсовета партии акимов Улытауской и Жетысуской областей. Также, учитывая создание новых областей, для обеспечения представительства всех регионов в состав политсовета предлагается включить председателя Алматинского областного филиала партии Куата Байгожаева, председателя Абайского областного филиала Куаныша Сулейменова и исполнительного секретаря партии Елнура Бейсенбаева», - сказал модератор съезда, исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

    Делегаты съезда единогласно проголосовали «за».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    AMANAT Жетысуская область Улытауская область
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