Акимы Жетысуской и Улытауской областей исключены из состава политсовета партии AMANAT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - XXV Съезд партии AMANAT проходит в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегаты утвердили повестку дня. Согласно программе, в ходе съезда утвердят предвыборную программу партии и список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

Во время съезда было решено изменить состав Политсовета, в частности обсуждался вопрос по исключению акимов Жетысуской и Улытауской областей из состава политсовета партии.

«Предлагается вопрос об исключении из состава политсовета партии акимов Улытауской и Жетысуской областей. Также, учитывая создание новых областей, для обеспечения представительства всех регионов в состав политсовета предлагается включить председателя Алматинского областного филиала партии Куата Байгожаева, председателя Абайского областного филиала Куаныша Сулейменова и исполнительного секретаря партии Елнура Бейсенбаева», - сказал модератор съезда, исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

Делегаты съезда единогласно проголосовали «за».



