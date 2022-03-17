Акимы семи областей и Шымкента отчитались об исполнении поручений Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ряд акимов областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека, акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, акима Алматинской области Каната Бозумбаева, акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, акима города Шымкента Мурата Айтенова, акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, акима Актюбинской области Ондасына Уразалина и акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты о показателях развития регионов за прошлый год и первые два месяца 2022 года, а также об исполнении поручений Президента.

Глава государства указал на важность более частых встреч с населением, регулярных приемов населения и необходимости своевременного решения проблем, волнующих граждан регионов.

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать подготовку к весенней посевной кампании и продолжить реализацию текущих проектов.

Как сообщалось ранее, Глава государства в резиденции Акорда провел рабочее совещание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. По итогам совещания Главой государства даны поручения акимам областей и городов республиканского значения по качественной реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.



