РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:53, 16 Март 2022 | GMT +6

    Акимы семи областей и Шымкента отчитались об исполнении поручений Президента

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ряд акимов областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека, акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, акима Алматинской области Каната Бозумбаева, акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, акима города Шымкента Мурата Айтенова, акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, акима Актюбинской области Ондасына Уразалина и акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

    Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты о показателях развития регионов за прошлый год и первые два месяца 2022 года, а также об исполнении поручений Президента.

    Глава государства указал на важность более частых встреч с населением, регулярных приемов населения и необходимости своевременного решения проблем, волнующих граждан регионов.

    Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать подготовку к весенней посевной кампании и продолжить реализацию текущих проектов.

    Как сообщалось ранее, Глава государства в резиденции Акорда провел рабочее совещание с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. По итогам совещания Главой государства даны поручения акимам областей и городов республиканского значения по качественной реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Акимат Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!