Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах – Еркин Тукумов

Необходимо дать время избранным акимам поработать. Не бывает так, что какая-то инициатива, даже самая важная и благая, вмиг принесет результаты. Если правильно поставить задачу и создать условия, уверен, что будут результаты. Почему? Мы уже имеем опыт избрания акимов на уровне аулов, но тогда неправильно были поставлены задачи и условия. Если ты неправильно застегнул первую пуговицу, то и все остальные застегнешь криво. В случае с выборами акимов очевидно, что были извлечены уроки из прошлых лет, создаются правильные условия, а значит все должно получиться. Иначе никогда не будет порядка на местах. Об этом говорит весь мировой опыт.

К примеру, в США только 500-600 человек избираются на федеральном уровне, а подавляющее большинство избирается из полумиллиона выборных должностей – это штаты, каунти, большие и маленькие города. Следуя примеру США, через децентрализацию власти и делегирование полномочий, с условием сильной центральной власти можно добиться эффективного управления государством.

Успешные политические, экономические реформы в Польше, позволившие стране стать шестой экономикой в Европейском Союзе и 20-й экономикой мира, во многом стали возможны благодаря проведению реформ по местному самоуправлению. Понятно, что и у американцев, и у поляков долгие демократические традиции. Однако и нам следует с чего-то начинать, а самое главное - такие традиции выборов были и в нашей степной демократии.

Поэтому реформы по введению прямых выборов акимов сельских округов сопровождались высокими ожиданиями со стороны местного населения. Только так будет работать формула: «Мы тебя избрали – мы ждем от тебя конкретных результатов». Сейчас акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах и не просто с учетом их мнения, а на основе решений местного сообщества.

Избранный аким несет ответственность, в первую очередь, перед своими избирателями, на чьи вопросы ему необходимо дать ответ и чьи проблемы должен решить. Для этого на местах им нужны ресурсы, в том числе финансовые. В 2018-2020 годах во всех сельских округах внедрен четвертый уровень бюджетной системы. Раньше налоги и другие обязательные платежи направлялись в общереспубликанский бюджет, затем средства распределяли по регионам. Сейчас же налоги на землю, транспорт, имущество, индивидуальный подоходный налог, доходы от коммунальной собственности, от аренды имущества коммунальной собственности и штрафы остаются в бюджете сельского округа.

Более того, согласно Концепции развития местного самоуправления до 2025 года, число источников пополнения местных бюджетов предполагается расширить. До 2024 года на четвертый уровень бюджета дополнительно будут переданы, например, земельный налог, плата за пользование земельными участками и т.д. Местные сообщества из числа жителей населенных пунктов будут сами решать, на что тратить бюджет. Сельчане могут потратить эти средства на ремонт инфраструктуры, облагораживание территории и на многое другое.

Мы, в лице Казахстанского института стратегических исследований, проведем свой анализ эффективности избрания акимов. Это непростая, но необходимая работа. Мы обязательно расскажем о ней широкой общественности. Я более чем уверен, что выборность акимов совсем скоро покажет свою эффективность. В некоторых случаях мы уже видим результаты.





Фото: kisi.kz



