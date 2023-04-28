Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Земельном кодексе отсутствуют требования к местным исполнительным органам по размещению информации о свободных земельных участках. Это было выявлено в ходе государственного аудита эффективности управления земельными ресурсами в сфере обеспечения рационального управления, использования и охраны земельных ресурсов, а также геодезии и картографии. Аудит был проведен в июне 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.

В связи с этим, Правительству Республики Казахстан дана рекомендация по рассмотрению вопроса по исключению пробелов в Земельном кодексе.

Таким образом, были внесены изменения в пункт 1-1 статьи 43 Земельного кодекса, в соответствии с которым местные исполнительные органы обязаны размещать информацию по свободным земельным участкам и планируемым торгам (аукционам) на веб-портале реестра государственного имущества, своих интернет-ресурсах и специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, с периодичностью обновления данных ежеквартально.

Ранее сообщалось о том, что 5 апреля 2023 года в Земельный кодекс РК были внесены изменения и дополнения, предусматривающие запрет предоставления земельных участков для строительства без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек. Запрет коснулся и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек), а также при отсутствии инженерных сетей.



