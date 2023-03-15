Акимы и госслужащие Туркестанской области вышли на работу в национальной одежде

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 марта, сотрудники акиматов и государственных учреждений всех районов и городов пришли на рабочие места в казахских национальных костюмах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Старт челленджу «Наурыз - праздник национальных традиций и гостеприимства», посвященному популяризации национальной идентичности, культуры и одежды, дал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Поздравив коллег с наступающим праздником Наурыз, глава региона провел очередное заседание аппарата акима области.