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    Акимы и госслужащие Туркестанской области вышли на работу в национальной одежде

    15 Марта 2023, 14:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 марта, сотрудники акиматов и государственных учреждений всех районов и городов пришли на рабочие места в казахских национальных костюмах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Старт челленджу «Наурыз - праздник национальных традиций и гостеприимства», посвященному популяризации национальной идентичности, культуры и одежды, дал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Поздравив коллег с наступающим праздником Наурыз, глава региона провел очередное заседание аппарата акима области.





    «Я сегодня особенно рад видеть всех вас. Надо поддерживать нашу культуру, традиции. Пусть Наурыз придет с добром, пусть принесет достаток нашему народу», - сказал Д. Сатыбалды и дал ряд поручений по повестке дня.



    Аким области призвал всех туркестанцев присоединиться к этой акции, проявить свой патриотизм и активную гражданскую позицию.

    Руководители и сотрудники областных управлений, акимы районов и городов, работники акиматов тоже пришли на работу в национальной одежде. В будущем ношение такой одежды может перерасти в традицию.












    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Акимат Другие государственные органы
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