Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Акимы должны служить всему обществу - глава партии «Ак жол»

    20 Ноября 2020, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно избавляться и даже законодательно запретить практику, когда филиалы партии власти возглавляют акимы, заявил председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно избавляться и даже законодательно запретить практику, когда филиалы партии власти возглавляют акимы. Это самый наглядный пример монополизации власти. Акимы должны служить всему обществу, а не обособленным интересам чиновничества», - сказал Азат Перуашев в ходе съезда партии.

    Он также считает, что нужно расширить контрольные функции Парламента и маслихатов, прежде всего – наделив их правом парламентских расследований событий, получивших общественный резонанс - таких как нарушения гражданских прав и свобод, гибель людей или факты коррупции в эшелонах власти.

    «Необходимо усилить полномочия Парламента в утверждении и контроле бюджета государства. Возможности государства в решении любых задач определяются бюджетом. Но значительная часть госсредств в стране расходуется вне бюджета и скрытно от общества. Именно там происходят системные нарушения, процветает коррупция. Поэтому важнейшая задача - вернуть под контроль Парламента все государственные финансы», - заявил А. Перуашев.

    Напомним , XVI предвыборный съезд Демократической партии «Ақ жол» проходит в онлайн-режиме. В ходе съезда партия представила проект своей предвыборной программы.

    Фото: qazaquni.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске