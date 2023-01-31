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    Акимы должны быть ближе к народу – Алихан Смаилов

    31 Января 2023, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимо выработать новые подходы взаимодействия с населением и четкие алгоритмы действий по их решению. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие темы вопросов повторяются из года в год, значит решать их нужно системно. Наиболее волнующие население вопросы касаются сфер жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сельского хозяйства и земельных отношений, а также ценообразования. Большая часть вопросов, озвученных на встречах министров с населением, решены на месте с участием местных исполнительных органов», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что все нерешенные оперативно вопросы включены в Планы действий госорганов.

    «Их решение требует времени. По некоторым необходимы законодательные изменения, дополнительное финансирование, межведомственное взаимодействие. Поэтому всем министрам нужно обеспечить своевременное решение проблемных вопросов населения, включенных в Планы действий госорганов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Премьер также отметил, что министерствами цифрового развития, труда, энергетики и чрезвычайных ситуаций проведены встречи с широким анонсированием, хорошей организацией и брифингами.

    Вместе с тем, руководители некоторых министерств не провели 15 запланированных встреч.

    «Например, у Министерства индустрии не проведены встречи в двух областях. Такая же ситуация и по министерствам энергетики и внутренних дел. Никакие объяснения не принимаются. Все встречи надо проводить. Более того, вовлекать и вице-министров. Это позволит принимать больше граждан. Акимы должны быть ближе к народу. Нам нужно открытое и живое общение. Если мы строим Слышащее государство, то такие мероприятия должны стать важным инструментом взаимодействия с населением», - резюмировал Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Акимат Общество Алихан Смаилов
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