Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Акимы больше не занимают должности в партии «AMANAT»

    24 Ноября 2022, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В региональных и территориальных филиалах «AMANAT» состоялись партийные конференции. На повестке были рассмотрены итоги работы филиалов за 10 месяцев 2022 года, а также вопрос об освобождении акимов от занимаемой должности председателей филиалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал партии.

    Как известно, в марте текущего года в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.

    По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов «AMANAT», а также не входят в составы Бюро Политических советов и Политических советов соответствующих филиалов партии.

    «Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней», - подчеркнул Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов.
    Акимат AMANAT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выражался нецензурной бранью - служебное расследование начали в отношении акима района в ЗКО
    Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
    Глава государства принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека
    Еще один Exit-poll: 85,52% казахстанцев проголосовали за Касым-Жомарта Токаева
    Популярное
    1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
    2 Авиабилеты в Европу для казахстанцев станут дешевле
    3 Опухоль головного мозга удалили двухмесячной малышке в Астане
    4 Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане
    5 Трассы в горной местности в ВКО всю зиму будут закрыты по ночам для грузовиков с прицепом
    Новости партнеров