Акиму известно больше проблем – Маулен Ашимбаев о предоставлении акиматам дополнительных компетенций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев разъяснил суть инициативы по предоставлению дополнительных компетенций местным исполнительным органам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимы знают о проблемах на местах больше, чем министры. Очевидно, что акимы знают больше о том, какое решение необходимо принять, куда направить финансы. По этой причине, если мы передадим некоторые компетенции местным исполнительной власти, то проблемные вопросы в регионах должны решиться быстрее. Кроме того, важно стимулировать регионы к активной работе. Логично, что если не передавать все налоговые поступления в центральный аппарат, а оставить часть их местным исполнительным органам, то они будут заинтересованы в сборе большего количества налогов», - сказал Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

По словам председателя Сената, будет рассмотрен вопрос предоставления отдельного бюджета районам. Сейчас районы получают финансирование из областного бюджета. Маулен Ашимбаев отметил, что эти вопросы будут затронуты при перераспределении ветвей власти.