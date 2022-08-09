Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза мусора

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании с участием главы региона Нурлана Ногаева был рассмотрен вопрос санитарной очистки и вывоза твердо-бытовых отходов городов и районов области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.

Несвоевременный вывоз ТБО беспокоит также жителей близлежащих районов - Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.

«Санитарное состояние населенных пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения города Актау. Большинство жалоб, поступающих в Telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города», - отметил Нурлан Ногаев.

За ненадлежащую организацию работы глава региона объявил выговор акиму города Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ.



