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    Акимов сельских округов планируют наделить дополнительными полномочиями

    6 Апреля 2023, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Планируется предоставление некоторых видов дополнительных налогов и платежей четвертому уровню бюджета. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков в ходе презентации законопроекта «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках законопроекта предлагается предоставить акиму сельского округа и его аппарату соответствующие дополнительные функции. В этом контексте учтены такие функции, как организация выставочно-ярмарочной деятельности и мониторинг уличной торговли, организация раздельного сбора коммунальных отходов, мониторинг безопасности оборудования для детских игровых площадок, а также обеспечение реализации плана по управлению пастбищами и их использованию(с районного уровня), оказание услуг населению на платной основе»,- сказал Бауыржан Омарбеков.

    По его словам, в рамках законопроекта планируется передать некоторые виды дополнительных налогов и платежей IV уровню бюджета:

    - 50 % налогов на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выделяемых областным маслихатом;

    - лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (оптовая и розничная реализация бензина, дизельного топлива, экологического топлива и другой продукции);

    - плата за использование лицензий на занятие отдельными видами деятельности;

    - плата за пользование водными ресурсами.

    «Кроме того, аппаратам акимов будет предоставлена возможность увеличить бюджет села, реализуя платные услуги. Для этого аким по согласованию с советом сельского округа может привлечь дополнительных работников путем создания коммунального предприятия или непосредственного найма соответствующих специалистов, осуществляющих деятельность по сдельной системе оплаты труда. Так, аким по согласованию с Советом дает возможность приобрести необходимую спецтехнику на свой баланс или заключить договор с предпринимателем с местным жителем, имеющим соответствующую технику. При этом по тарифу, утвержденному советом, данная услуга может быть оказана и другим жителям или организациям села от имени аппарата акима», - сказал вице-министр.

    По его мнению, эти шаги позволят оперативно решить дефицит кадров и трудоустроить сельчан для выполнения отдельных работ в пределах полномочий аппарата акима.

    Автор:

    Серик Сабеков

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