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    Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области

    11 Мая 2023, 01:21

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области прокуратурой Костанайского района пресечена незаконная практика заключения договоров способом из одного источника на зимнее содержание дорог, наказаны два акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимами села Заречное и города Тобыл, минуя конкурсные процедуры для определения потенциального поставщика, договоры заключались способом из одного источника. По результатам принятых мер акимы села Заречного и города Тобыл привлечены к административной ответственности в виде штрафа (часть 11 статья 207 КоАП РК) на общую сумму 765 850 тенге», - проинформировали в областной прокуратуре.

    Кроме того, мерами надзора отменены госзакупки на сумму 49,6 млн тенге, с привлечением виновных лиц к ответственности.

    «В другом случае должностными лицами акимата не принимались меры в отношении подрядных организаций, которые ненадлежащим образом исполняют договорные обязательства по строительному подряду. По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, на стадии возмещения государству порядка 33,6 млн тенге», - пояснили в ведомстве.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью
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