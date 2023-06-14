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    Акимов и министров допросят по делу о пожаре в области Абай

    14 Июня 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев ответил на вопрос о статусе министров и акимов в рамках дела о пожаре в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты спросили у заместителя Генерального прокурора, будут ли допрошены экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии Зульфия Сулейменова, аким области Абай Нурлан Уранхаев и аким ВКО Даниал Ахметов.

    «Лица, которые подлежат допросу, участвуют в тушении пожара. Основная наша цель - потушить пожар. Поэтому в эти дни мы их не отвлекаем, они обязательно будут допрошены. Сейчас пока проводятся иные следственные действия, в том числе, оперативно-розыскного характера - мы не будем раскрывать подробности, но кто занимается видом этой деятельности, они знают, что это означает. Они будут допрошены», - пообещал Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, это негласные следственные действия.

    «Они будут допрошены, там есть определенный следственный план, следователи знают свою работу. Прежде чем допросить должностное лицо, мы должны выяснить, уточнить и ряд других обстоятельств, допросить, так скажем, и других подчиненных лиц. И после этого, когда у нас будет весь объем вопросов, мы однозначно допросим всех нужных лиц, которые будут интересны для следствия», - добавил спикер.

    Он уточнил, что расследование будет длиться два месяца.

    Ранее заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев озвучил статьи, по которым квалифицируется дело о пожаре в области Абай.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. Для тушения пожара привлекли вертолет.

    Все 14 лесников погибли при пожаре в области Абай. Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

    1800 человек продолжают тушить пожар.Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки осуществлено 535 сбросов воды объемом порядка 1 600 тонн. С начала пожара всего осуществлено 1 858 сбросов воды объемом более 5 400 тонн.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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