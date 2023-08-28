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    Акимов 32 сельских округов и города районного значения выбрали в СКО

    28 Августа 2023, 18:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 27-го августа состоялись выборы акимов города районного значения Тайынши 32 сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областной избирательной комиссии, в Айыртауском районе выборы проходили в четырех сельских округах, в Акжарском, Жамбылском и Есильском – в трех. По два сельских округа обзавелись новыми акимами в районах М. Жумабаева, Тимирязевском, Шал акына и Мамлютском. В Аккайынском и Кызылжарском районах жители выбрали по одному акиму сельского округа. Больше всего сельских округов – шесть – выходили на выборы в районе им. Г. Мусрепова. В Тайыншинском районе выбирали акима города Тайынши и двух сельских округов.

    Претендовали на должность акимов 97 человек, или по три кандидата на место.

    В список избирателей были включены 50 409 граждан, из них приняли участие в голосовании 39 719, или около 79%.

    Из избранных акимов 24 выдвинуты партией AMANAT, два - ДПК «Ақ жол», два – НДПП «Ауыл», пять самовыдвиженцев.

    Сообщения об итогах выборов акимов города районного значения и сельских округов размещены на интернет-страницах районных избирательных комиссий.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения
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