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    Акимом Туркестанской области назначен Дархан Сатыбалды

    31 Августа 2022 11:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен акимом Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан», - говорится в указе Президента.

    Дархан Сатыбалды родился в 1974 году в Сарыагашском районе.

    Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С. Сейфуллина по специальности «экономист-менеджер», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист».

    Работал заместителем заведующего отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, акимом города Шымкента, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области. В 2018 году был избран депутатом Сената. До назначения был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

    Награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».

    Ранее Умирзак Шукеев подал в отставку из-за экс-акима Кентау, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку. Подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство.


    Фото:t.me/KZgovernment




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