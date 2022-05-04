Акиматы заключали договоры о ГЧП без конкурса - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственно-частного партнерства все чаще реализуются дорогостоящие проекты. Об этом заявил депутат Мажилиса Самат Акишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика показывает, что нередко заказчики используют механизм ГЧП для обхода процедур государственных закупок. В Алматы так ремонтировали дороги и тротуары, занимались озеленением, модернизировали уличное освещение. То есть данные проекты реализовались без создания производств либо приобретения активов. Аналогичные примеры есть по Кокшетау, Щучинску, Кентау», - сказал Самат Акишев, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, есть и другая практика, когда акиматы заключали договоры ГЧП без конкурса, прикрываясь правом интеллектуальной собственности.

«Это вновь модернизация уличного освещения и видеонаблюдения, передачи без конкурса госимущества – целых спортивных комплексов и даже станции скорой помощи. Часть проектов реализовали в столице. При этом акиматы возмещают все затраты частных партнеров, а также выплачивают чистую прибыль за счет бюджетных средств. Это очень дорого. А кто подсчитывает реальный эффект? Получается, что в рамках ГЧП мы все чаще реализуем дорогостоящие проекты, не решающие проблемы доступа населения к социальной инфраструктуре и системам жизнеобеспечения», - пояснил Самат Акишев.

Поэтому в целях недопущения дальнейшего роста государственных обязательств и реализации неэффективных проектов ГЧП депутат предложил исключить механизм прямых переговоров, так называемой частной инициативы при реализации республиканских проектов ГЧП. Кроме того, предлагается усовершенствовать нормативно-правовую базу, исключающую использование интеллектуальной собственности в качестве основания для проведения прямых переговоров, то есть для обхода конкурсных процедур; провести анализ выполнения рекомендаций, выданных местным исполнительным органам по проектам ГЧП АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»; при планировании местных проектов ГЧП предусмотреть функционирование институтов общественного контроля с включением в них представителей саморегулируемых организаций, депутатов и СМИ.