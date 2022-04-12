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    Акиматы не освоили 22 млрд бюджетных средств

    12 Апреля 2022, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о неосвоении акиматами 22 млрд бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы местных бюджетов составили 1 трлн 855 млрд тенге. Не исполнено - 22 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, на 1 апреля им выделено 490 млрд тенге.

    «Из них освоено – 99%. Не исполнено – 5 млрд тенге, в том числе экономия – 2 млрд тенге, не освоено - 3 млрд тенге», - отметил министр.

    «Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: в городе Алматы, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Алматы Актюбинская область Туркестанская область Акимат Экономика Минфин РК Мангистауская область Регионы Общество
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