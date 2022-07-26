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    Акиматы не могут обеспечить удешевление сахара – МСХ

    26 Июля 2022, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объяснил, почему возник ажиотаж на сахар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо дешевый сахар брать и сахар в рамках оборотной схемы, не отбирать какой-то пул. С заводов брать по усредненной цене, реализовывать по 550-600 тенге. Если нет возможности дешевым сахаром обеспечить. А таковой возможности у нас нет. Потому что весь сахар у нас производится из сахара-сырца», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Глава МСХ добавил, что на сегодня пути доставки очень сложные.

    «Рынок весь поделен. К примеру, 20 тыс. тонн мы взяли квоту на Продкорпорацию, начали связываться с крупными производителями – сахарными заводами, которые в Бразилии находятся. Они сказали: «Ребята, мы сахар не продаем, весь наш объем выкуплен уже крупными транснациональными компаниями». Мы пошли к транснациональным компаниям и сказали: «Нам 20 тыс. тонн нужно для Казахстана». Они сказали, что у них выкупили уже региональные мелкие поставщики. Мы нашли региональных поставщиков. Сказали тоже самое: «Хотим 20 тыс. тонн сахара по приемлемой дешевой цене». С 5 компаниями договора заключили и из 20 тыс. тонн, сейчас только 5 тыс. тонн нам смогли привезти», - пояснил Ербол Карашукеев.

    По словам министра, это связано с доставкой.

    «Афганистан начал закрывать, застряло там все. У кого-то в пути в грузинских портах корабли стоят очень долго, по месяцу-полтора, не могут своей очереди дождаться. Потому что кроме сахара сейчас другие товары везут по этому маршруту. Но мы делаем все возможное. В первую очередь, загрузили сахарные заводы. Они резко увеличили производство. Поэтому в июле-августе сахара достаточно, но недостаточно дешевого, ниже себестоимости. А его и не будет в больших объемах, потому что акиматы не могут обеспечить удешевление и продажу себе в убыток этого сахара», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Цены и тарифы Сахар
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