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    Акиматы и маслихаты не конкуренты – Ерлан Кошанов

    29 Июня 2023, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул важность взаимодействия акиматов и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не менее актуальный вопрос – взаимодействие маслихатов с акиматами. Президент не раз подчеркивал, что решения должны приниматься на местах, ближе к людям и их запросам. Центр тяжести должен сместиться в регионы. Поэтому депутатам-аманатовцам важно выстроить эффективное взаимодействие с акиматами. От этого напрямую зависит реализация предвыборных программ, а значит и доверия», - сказал Ерлан Кошанов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    Он напомнил, что депутаты маслихатов обладают широкими полномочиями влиять на развитие региона.

    «Именно депутаты маслихатов выбирают акима области. Формируют ревизионные комиссии. Утверждают программы развития территорий и бюджеты. Это значит – маслихаты наряду с акиматами несут ответственность за качество жизни в регионах. Отчеты перед маслихатами, утверждение программ и бюджетов не должны быть формальными. На местном уровне нужны дискуссии. В них депутаты могут отстаивать интересы своих избирателей», - отметил председатель партии.

    «Но желание угодить всем не должно мешать стратегическим целям государства. Мы все должны быть критичны, но не поддаваться вирусу популизма. Акиматы и маслихаты не конкуренты, и не оппоненты, а партнеры», - добавил Е. Кошанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Акимат Маслихат AMANAT
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