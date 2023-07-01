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    Акиматом Алматы инициированы поправки в закон для запрета «точечной застройки»

    1 Июля 2023, 23:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 52 незаконных объекта выявлено в предгорной местности Алматы. По ним поданы судебные иски о сносе и отмене исходных документов. Об этом на заседании совета Агентства РК по противодействию коррупции рассказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, передает МИА «Казинформ».

    Однако в действующих нормах в связи с «точечной застройкой» нет оснований для отказа в выдаче предпроектной документации. Поэтому акимат Алматы инициировал ряд поправок в законодательство страны. В частности, предлагается ввести запрет «точечной застройки» в центре города, мораторий на корректировки в градостроительную документацию, ответственность за ненадлежащую сверку проектной документации, возможность приостановки строительства, если есть угроза жизни людей, и многое другое. Как отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, работа по усовершенствованию законодательства и исключения правовых коллизий в сфере архитектуры, строительства и земельных отношений продолжается.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Акимат Строительство
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