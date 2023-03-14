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    Акиматам придется выстраивать работу по-новому – Талгат Калиев

    14 Марта 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой урок должны извлечь акимы и руководители государственных органов после вчерашнего совещания с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом своим мнением поделился эксперт, глава Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь, сейчас, в условиях избрания нового состава Мажилиса и маслихатов меняется парадигма взаимоотношений представителей исполнительных органов власти. Это в значительной степени будет повышать требования к работе исполнительных и местных органов власти, совсем иные подходы в области бюджетной дисциплины. Учитывая то, что на областном уровне половина одномандатников, а на районных все 100%, будут чрезвычайно требовательно и придирчиво относиться к инфраструктурным проектам, к вопросам благоустройства населенных пунктов, дорог местного значения. Думаю, что акиматам придется совсем иначе выстраивать работу, по-новому, и ориентироваться на результат. Это и имел ввиду Президент», - отметил Талгат Калиев.

    То есть, по словам эксперта, с одной стороны - возрастают требования со стороны Главы государства, с другой стороны - будут возрастать требования со стороны населения через представительные органы власти, через депутатов.

    «Думаю, что акиматам, министерствам, Правительству придется в значительной степени пересматривать форматы работы», - подчеркнул глава Института прикладных этнополитических исследований.

    Что касается критики Президента касательно памятников личностям, известным только в одном регионе, спикер считает, что у нас должны быть фигуры национального масштаба.

    «Мы – унитарное государство. У нас должны быть герои национального масштаба, общие для всех. У нас должны быть фигуры национального масштаба. Во всем мы должны ориентироваться на объединяющие, консолидирующие символы, а не формировать местечковые», - добавил Талгат Калиев.

    Как сообщалось, Глава государства провел совещание с акимами и руководителями государственных органов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акимат Общество Выборы в Мажилис
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