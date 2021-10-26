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    Акиматам поручили активизировать реализацию программы «Енбек»

    26 Октября 2021, 10:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил ряду акимов активизировать реализацию программы «Енбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По программе «Еңбек» на сегодня низкий уровень исполнения годового плана отмечается в Алматы, Шымкенте и Западно-Казахстанской области», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    «Также низкий уровень реализации проектов в рамках Дорожной карты занятости в Кызылординской, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской областях. Этим акиматам следует активизировать работу», - поручил премьер.

    Ранее А. Мамин озвучил основные направления борьбы государства с безработицей.

    «По итогам девяти месяцев текущего года мерами занятости охвачено более 1 млн. казахстанцев. До конца текущего года дополнительно планируется охватить 200 тысяч человек. Намеченные планы будут исполнены», - пообещал А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Занятость
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